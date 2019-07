Ceriale, trovato con un coltello in tasca nella zona del pontile: denunciato dalla polizia locale

Ceriale. E’ di due persone denunciate ed una segnalata alla Prefettura il bilancio dei controlli effettuati nel primo pomeriggio di oggi dalla polizia locale di Ceriale.

A seguito di alcune segnalazioni riguardanti la presenza di persone sospette in zona, quest’oggi agenti in borghese ed in uniforme hanno effettuato un servizio dedicato nell’area del pontile cerialese.

Gli operatori hanno fermato alcuni soggetti (italiani e stranieri) che gravitano nel giro della tossicodipendenza.

Al termine degli accertamenti una donna è stata denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, mentre un tunisino trovato in possesso di un coltello è stato deferito all’autorità giudiziaria per violazione della normativa sulle armi.

Infine, un’albanese è stata trovata in possesso di una modica quantità di stupefacenti e perciò è stata segnalata alla Prefettura quale consumatrice di droga.