Ceriale Progetto Calcio: tra i pali arriva Nicolò Scola

Ceriale. Alla vigilia del ritiro della prima squadra arriva l’ufficializzazione anche del nuovo portiere che integrerà la rosa a disposizione di mister Biolzi.

Nicolò Scola, classe 2000, è cresciuto nelle giovanili della Loanesi San Francesco e vanta anche una breve parentesi nel Savona. Nella passata stagione ha militato in Eccellenza con l’Albenga difendendo sia la porta della prima squadra (8 presenze da titolare) sia quella della Juniores (16 presenze).

Reduce dalla vittoria del Trofeo di Pontelungo dove ha anche vinto il premio come miglior portiere della manifestazione, da domani raggiungerà la prima squadra del Ceriale al Merlo per le primissime sedute di allenamento.

“Con Matteo Ebe e Nicolò Scola che si uniscono al reparto difensivo che è stato costruito possiamo dire di aver creato un comparto davvero di qualità – ha dichiarato il Ds Marco Degola -. Inoltre, avere due portieri così giovani ma al contempo così talentuosi è un jolly che poche squadre possono vantare”.

“Sono curioso di vederlo presto all’opera – prosegue – certo dell’impegno e della passione scorrono nelle vene di Nicolò: sarà dura per il mister scegliere chi far scendere in campo la domenica e sarà altresì stimolante per il nostro preparatore dei portieri Amerigo Bianchetti allenare questa nuova coppia”.

“Nicolò, dal canto suo, promette il massimo dell’impegno negli allenamenti per il raggiungimento degli obiettivi societari e noi tutti non possiamo che dargli un caloroso benvenuto in famiglia ed auguragli il meglio in questa nuova avventura” conclude la società cerialese.