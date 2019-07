Ceriale. Quattro le squadre dei vigili del fuoco che stanno attualmente operando a Ceriale, per un incendio boschivo divampato intorno alle 16 di questo pomeriggio nella valle Ibà, nella frazione di Peagna.

Ancora sconosciuta l’origine delle fiamme.

Molto frammentarie, al momento, le informazioni circa l’entità e le dimensioni del rogo. I “pompieri” sono tuttora al lavoro insieme ai volontari della protezione civile e dell’anticendio boschivo. Sul posto stanno operando anche i vigili urbani.

Secondo quanto appreso il rogo si sarebbe sviluppato in una zona molto impervia, difficile da raggiungere per le squadre a terra: non si esclude la richiesta di intervento di un elicottero o di un canadair per circoscrivere le fiamme prima che si possano propagare ulteriormente.

L’incendio è dunque lontano dalle prime abitazioni, ma dalle località costiere della riviera è visibile la colonna di fumo che esce dalla boscaglia della frazione cerialese.

Aggiornamenti in corso.