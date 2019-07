Ceriale, entra in acqua e accusa un malore: salvato dal bagnino e dalla moglie dopo 20 minuti di rianimazione

Ceriale. Allarme sul litorale di Ceriale, dove un uomo, colto da una crisi respiratoria, ha rischiato la vita, ma è stato salvato dal pronto intervento di un giovane bagnino che, alla sua prima esperienza, si è subito fatto trovare pronto.

È accaduto ai Bagni Vittoria, una manciata di minuti dopo mezzogiorno e mezza. Un uomo, in vacanza con la moglie, è entrato in acqua per concedersi un bagno ristoratore, quando è stato colto da un malore improvviso.

Il bagnino albenganese Sergio Rizzi, 27 anni, è subito accorso in suo aiuto, lanciandosi in acqua e riportandolo a riva. Questione di attimi, di minuti concitati che sono sembrati ore.

Il ventisettenne ha iniziato, coadiuvato dalla moglie dell’uomo, le procedure di rianimazione (lui si è occupato del massaggio cardiaco; la moglie della respirazione bocca a bocca) e, al secondo ciclo, dopo circa 20 minuti, ha iniziato a riprendere conoscenza e a respirare.

Un intervento tempestivo e quantomai decisivo. Sul posto, poi, sono giunti i militi della croce rossa di Ceriale, che lo hanno trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.