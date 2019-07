Ceriale, arriva il jolly Stefano Caredda

Savona. E’ un Ceriale Progetto Calcio deciso ad alzare l’asticella delle ambizioni, quello che si sta delineando per la stagione 2019/20.

Stefano Caredda, nelle ultime ore è arrivato a rinforzare la rosa .

Caredda (classe’ 86) è un giocatore di grande qualità, svelto, scaltro, eclettico, doti chegli permettono di ricoprire diversi ruoli.

Caredda è un jolly, che può essere inserito nella mediana di centrocampo, ma anche nella parte difensiva ed offensiva.

Il neo giocatore del ceriale vanta una esperienza in Serie C con la Pro Vercelli e in Serie D con Savona, Vado, Casale, Calangianus, Borgomanero e Sant’Elia.

Gli ultimi anni da calciatore li ha trascorsi ad Albenga, in Eccellenza, guidando anche come allenatore la squadra ingauna, durante gli ultimi play out.

Caredda è un giocatore molto stimato da mister Biolzi, che lo reputa un grande acquisto di questo mercato estivo.

“Il mio obiettivo primario è quello di rimettermi in gioco, anche perchè negli ultimi due anni, per via di qualche problema fisico, ho giocato un po’ meno – afferma Caredda – sono contento di vestire i colori del Ceriale, ritrovando molti ex comoagni ed amici… tutti insieme possiamo disputare un buon campionato”.