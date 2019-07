Cengio, mercoledì notte verrà demolito il “palazzo dello zucchero” lungo la Sp 339

Cengio. Avverrà nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 luglio la demolizione del “Palazzo dello Zucchero”, la struttura ormai fatiscente che grava da tempo sulla Sp 339.

La giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Dotta ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per l’abbattimento dell’edificio, che farà posto alla realizzazione di un marciapiede a garanzia della incolumità dei pedoni in transito.

La spesa, pari a 50 mila euro (36.778,70 euro per i lavori; 735,57 euro per oneri concessi alla sicurezza e 12.485,73 euro per somme a disposizione dell’amministrazione), verrà coperta con il contributo concesso ai Comuni dal ministero dell’Interno per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Durante le operazioni di demolizione il traffico sarà deviato in località Isole.