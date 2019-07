Caso di meningite a Savona: bimbo di 3 mesi trasferito d’urgenza al Gaslini

Savona. Caso di meningite per un bimbo di appena 3 mesi.

E’ stato scoperto nella tarda mattinata dopo una visita al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale San Paolo di Savona: il piccolo paziente aveva febbre alta ed è stato subito ricoverato in reparto. A seguito degli accertamenti clinici da parte dello staff medico del nosocomio savonese è stata diagnostica una sepsi meningoococcica.

Pertanto è stata immediatamente somministrata idonea terapia e presi i contatti con i colleghi dell’Istituto Gaslini, in considerazione delle condizioni non stabili del bimbo, che è stato poi trasferito nel reparto di Rianimazione, assistito fino all’arrivo dell’equipe specializzata dell’ospedale genovese.

I medici del Gaslini hanno così preso in carico il caso del piccolo, emodinamicamente stabilizzato, sedato e intubato per il trasporto d’urgenza a Genova.

In relazione all’episodio è stata fatta subito la segnalazione all’Ufficio di Igiene dell’Asl 2 per l’avvio della chemioprofilassi ai contatti più stretti, già in buona parte effettuata.

Per il trattamento del bimbo ed il suo quadro clinico è stata provvideniziale la tempestiva collaborazione tra l’Asl 2 e l’Istituto Gaslini, con il successivo trasferimento del piccolo nella struttura di Rianimazione pediatrica del nosocomio genovese.

Le sue condizioni restano ancora gravi.