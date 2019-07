Carige: in campo banche trentine e Credito Sportivo per il piano di salvataggio

Liguria. Piano di salvataggio al fotofinish per Banca Carige. Nel giorno in cui la Bce chiede chiarimenti sul rafforzamento da 900 milioni, di cui 700 in ricapitalizzazione, la soluzione arriva dal Trentino. A riportare le novità, già da ieri, Radiocor, ripresa da diverse testate economiche e non.

Il consiglio di amministrazione di Cassa centrale banca, holding di un centinaio di banche di credito cooperativo trentine, ha deliberato un investimento di 65 milioni in azioni nuove azioni Carige e di circa 100 milioni nelle obbligazioni subordinate di prossima emissione. Su questo fronte l’impegno anche del Credito Sportivo.

Con questi due nuovi ingressi prende forma la cordata che vede banche italiane riunite nel Fondo tutela depositi, Cassa centrale banca, Tesoro e i soci storici genovesi. Lo schema volontario del Fondo interbancario a tutela dei depositi, che coprì a fine 2018 un bond Carige da 320 milioni, lo convertirà in azioni della banca, mentre il Fondo obbligatorio sottoscriverà una somma stimata tra 170 e 320 milioni nel capitale.

Con lo schema attuale, Cassa Centrale sarà il partner industriale di Carige destinato anche ad aumentare in prospettiva il proprio peso nel capitale rispetto al 9% circa iniziale. Bce a parte, l’operazione di salvataggio dovrà superare il vaglio dell’assemblea degli azionisti, probabilmente a settembre.