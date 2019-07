Alassio. Inaspettata ma tanto gradita la visita di due rappresentanti della Croce rossa di Alassio che hanno sentito il dovere di rendere onore al collega vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso con 8 coltellate da due studenti statunitensi. Sono stati ricevuti dal comandante della Compagnia, il Maggiore Massimo Ferrari, che ha voluto ringraziare i due amici della Croce Rossa per il sentimento di affetto e vicinanza manifestato con la loro presenza all’Arma dei Carabinieri. Tanti i messaggi di solidarietà in tutta Italia per l’uccisione del militare.

