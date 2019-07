Canottieri Sabazia nove volte sul podio a San Giorgio di Nogaro

Savona. Si è svolta nello scorso fine settimana, sabato 20 e domenica 21 luglio, a San Giorgio di Nogaro, in Friuli Venezia Giulia, la seconda prova interregionale Canoa Giovani e Master, che ha visto la partecipazione di oltre 48 società, alla guida di circa 650 atleti. La Canottieri Sabazia è salita sul podio nove volte, conquistando tre ori, un argento e cinque bronzi.

Tra gli sportivi che hanno particolarmente difeso i colori della Sabazia, la coppia Michael Battaglia e Filippo Spezialetti (oro nel K2 2000 metri e argento nel K2 200 metri). Nel K1 Battaglia ha conquistato anche un oro nei 200 metri, Spezialetti un bronzo sempre nei 200 metri.

Salgono sul terzo scalino del podio Pietro Frumento e Lorenzo Rizza nel K2 200 metri; Frumento viene premiato con il bronzo anche nel K1 200 metri e Rizza otterrà il bronzo anche nella staffetta 4x. Infine, Lorenzo Garzoglio si mette in luce nei 200 metri, dove conquista sia un oro che un bronzo.

Venerdì 26 luglio si parte per Osiglia, dove si svolgerà il 44° campus: occasione unica per migliorare le tecniche degli atleti e per rafforzare lo spirito di gruppo alla Canottieri Sabazia.

Di seguito i piazzamenti sul podio dei portacolori savonesi.

K2 2000 metri Cadetti A maschile

oro per Michael Battaglia e Filippo Spezialetti

K1 4.20 200 metri Allievi A maschile

bronzo per Lorenzo Garzoglio

K1 200 metri Cadetti B maschile

bronzo per Pietro Frumento

K2 200 metri Cadetti A maschile

argento per Michael Battaglia e Filippo Spezialetti

K1 200 metri Cadetti A maschile

bronzo per Filippo Spezialetti

K1 200 metri Cadetti A maschile

oro per Michael Battaglia

K2 200 metri Cadetti B maschile

bronzo per Pietro Frumento e Lorenzo Rizza

K1 staffetta 4x Cadetti B maschile

bronzo per Edoardo Ramagli, Riccardo Rossi, Lorenzo Rizza e Martino Cambiaso

K1 4.20 200 metri Allievi A maschile

oro per Lorenzo Garzoglio

Nella foto sopra: il gruppo savonese in trasferta a San Giorgio di Nogaro

Battaglia e Spezialetti premiati con l’oro al K2 2000 metri

Battaglia premiato con l’oro al K1 200 metri

Cambiaso, Rizza, Rossi, Ramagli premiati alla staffetta K1

Frumento e Rizza premiati al K2 200 metri

Frumento premiato col bronzo nel K1 200 metri