Canottieri Sabazia leader nella gara regionale sui 200 metri di Osiglia

Osiglia. Si è svolta ieri, domenica 14 luglio, ad Osiglia, la gara regionale 200 metri e Canoa Giovani, che ha visto la partecipazione di tutte le società della Liguria e una società dell’Emilia Romagna. La Canottieri Sabazia, anche in questa occasione, è giunta prima con 270 punti; seconda la Canottieri Sanremo con 175, terza la Palmarese di Genova con 26.

Complessivamente la squadra savonese si è aggiudicata 19 medaglie d’oro, 12 d’argento e 5 di bronzo. Molti atleti si sono messi in evidenza più volte: Michael Battaglia è salito tre volte sul gradino più alto del podio (due volte nel K1 e una volta nel K2), così come Edoardo Ramagli che ha conquistato tre ori (K1, K1 4×200, K2) e Giulio Vaira (K4, K2, K1). Due ori rispettivamente per Lorenzo Rizza (K2), Riccardo Rossi (K2 e K1 4×200), Andrea Tarditi (K4, C1), Edoardo Corallo (due volte nel C1) ed Alessandro De Stefano (K1, K2).

Le gare relative alla Canoa Giovani hanno permesso al tecnico Emanuel Cabib, che segue la squadra giovanile, di confermare gli equipaggi che si presenteranno alla seconda prova di Canoa Giovani che si svolgerà a San Giorgio di Nogaro nel prossimo fine settimana.

Intanto fervono i preparativi per organizzare il 44° campus ad Osiglia, che si svolgerà da venerdì 26 luglio a lunedì 5 agosto, a cui parteciperanno tutti gli atleti della società: nel raduno, oltre che migliorare le tecniche, si rinforzeranno le relazioni fra i gruppi, prevedendo anche un angolo per i genitori.

Di seguito i piazzamenti sul podio ottenuti dalla Canottieri Sabazia.

K1 4,20, 2000 metri, Allievi B maschile:

argento per Filippo Baldizzone

K1, 2000 metri, Cadetti A maschile:

oro per Michael Battaglia

argento per Filippo Spezialetti

bronzo per Klaudiusz Cascio

K2, 2000 metri, Cadetti B maschile:

oro per Lorenzo Rizza e Riccardo Rossi

K1, 2000 metri, Cadetti B maschile:

oro per Edoardo Ramagli

argento per Edoardo Griseri

K1, 4×200 metri, Cadetti B maschile:

oro per Martino Cambiaso, Edoardo Griseri, Ramagli Edoardo e Riccardo Rossi

K4, 200 metri, Senior maschile:

oro per Alessandro Ciarlo, Giacomo Macchi, Andrea Tarditi e Giulio Vaira

C1, 200 metri, Ragazzi maschile:

oro per Edoardo Corallo

argento per Marco Tarditi

K1, 200 metri, Ragazzi maschile:

oro per Alessandro De Stefano

bronzo per Matteo Curletti

K1, 200 metri, Cadetti B maschile:

argento per Lorenzo Rizza

K1 4,20, 200 metri, Allievi B maschile:

argento per Filippo Baldizzone

K2, 200 metri, Senior maschile:

oro per Pietro Fornari e Giulio Vaira

argento per Alessandro Ciarlo e Giacomo Macchi

bronzo per Francesco Lai e Giulio Stocca

K2, 200 metri, Cadetti B maschile:

oro per Lorenzo Rizza ed Edoardo Ramagli

K2 5,20, 200 metri, Allievi B maschile:

oro per Filippo Baldizzone e Van Son Folli

K1, 200 metri, Cadetti A maschile:

oro per Michael Battaglia

argento per Filippo Spezialetti

K2, 200 metri, Cadetti A maschile:

oro per Michael Battaglia e Filippo Spezialetti

K4, 200 metri, Ragazzi maschile:

oro per Emiliano Secci, Edoardo Razzoli, Mitro Davide e Filippo Ferrara

K1, 200 metri, Senior maschile:

oro per Giulio Vaira

argento per Pietro Fornari

bronzo per Alessandro Ciarlo

K2, 200 metri, Junior maschile:

oro per Francesco Lai e Giulio Stocca

C1, 200 metri, Senior maschile:

oro per Andrea Tarditi

K2, 200 metri, Ragazzi maschile:

oro per Matteo Curletti e Alessandro De Stefano

argento per Edoardo Razzoli ed Emiliano Secci

bronzo per Filippo Ferrara e Andrea Marsiglio

K1, 200 metri, Junior maschile:

oro per Pietro Fornari

argento per Giulio Stocca

C1, 200 metri, Junior maschile:

oro per Edoardo Corallo

argento per Marco Tarditi

Nella foto sopra: K2, 200 metri: De Stefano e Curletti primi, Razzoli e Secci secondi, Marsiglio e Ferrara terzi

Il gruppo della Canottieri Sabazia in trasferta ad Osiglia