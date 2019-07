Savona. Gare internazionali di velocità molto importanti, quelle che si sono svolte ad Auronzo di Cadore da venerdì 5 a domenica 7 luglio e che hanno visto la partecipazione di oltre venti società straniere e una cinquantina di italiane, per un totale di circa 1mille atleti.

La Sabazia si difende bene con gli junior Ludovico Spezialetti, Leonardo Sogno, Flavio Ghezzi e Pietro Fornari, giunti quinti nel K4 1000 m, settimi nel K4 500 m e ancora quinti nel K4 200 m (a otto decimi dal podio). Bene anche il settore junior femminile, con Sofia Lombardi giunta ottava nel K1 500 m.

Foto 2 di 2



In evidenza, tra gli Under 16, Edoardo Corallo, settimo nel C1 200 m. Gli altri atleti, Matteo Curletti, Samuele Dossetti, Alessandro De Stefano, Cristian Paglieri, Giulio Stocca, Federico Ottonello e Gerace Matteo, hanno superato le batterie fermandosi alle semifinali.

“Ho assistito a gare davvero entusiasmanti“, ha commentato il presidente della Sabazia Marco Cardente che, per l’importanza della trasferta, ha voluto essere presente per supportare gli atleti biancorossi e per congratularsi, alla fine dei tre giorni, con i tecnici Laura Bentivoglio ed Emanuel Cabib.