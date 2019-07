Campionato femminile: primo punto per il Murialdo

Murialdo. Conclusa la quinta giornata di ritorno nel campionato femminile. Amici del Castello e Gymnasium Albese B ancora a segno (le dianesi vincono 4-9 a Cuneo, 4-4 al riposo; le albesi battono con lo stesso punteggio il Murialdo nella gara casalinga di Monastero Bormida) e sono sicure del posto diretto in semifinale.

Nell’altro match la San Leonardo supera di misura la Canalese (9-8 il finale), ma entrambe le squadre, insieme alla Gymnasium Albese A, hanno staccato il pass per gli spareggi per l’accesso alle semifinali.

Manca all’appello ancora una formazione per gli spareggi, tra Subalcuneo e Murialdo: il risultato dello scontro diretto (finito 9-7 per il Murialdo), intanto, è sub-judice perché la gara è stata giocata in data diversa rispetto al calendario.

I risultati dell’11ª giornata:

Canalese-Gymnasium Albese A 3-9

Amici del Castello-San Leonardo 9-5

Murialdo-Subalcuneo 9-7

ha riposato: Gymnasium Albese B

I risultati della 12ª giornata:

San Leonardo-Canalese 9-8

Gymnasium Albese B-Murialdo 9-4

Subalcuneo-Amici del Castello 4-9

ha riposato: Gymnasium Albese A

La classifica: Amici del Castello 10, Gymnasium Albese B 9, Gymnasium Albese A 6, San Leonardo 5, Canalese 4, Subalcuneo; Murialdo 1.

Il programma del 13° turno:

domenica 28 luglio ore 20 a Canale: Canalese-Subalcuneo

lunedì 29 luglio ore 21 a Diano Castello: Amici del Castello-Gymnasium Albese B

lunedì 29 luglio ore 21 ad Alba: Gymnasium Albese A-San Leonardo

riposa: Murialdo