Pietra Ligure. Il Maremola Volley, con la sua formazione Under 16 femminile, è stato protagonista ai campionati nazionali Csi, nella categoria Allieve. L’evento si è svolto a Cesenatico, tra fine giugno ed inizio luglio; la formazione pietrese si è classificata al settimo posto.

“Siamo molto orgogliosi del piazzamento ottenuto al cospetto di realtà regionali con tradizioni molto più solide dal punto di vista pallavolistico – ha dichiarato raggiante il presidente Luca Robutti -. Il risultato più importante è stato comunque aver potuto rappresentare la Liguria in questi campionati nazionali dall’indubbio valore aggregante ed essersi potuti confrontare con centinaia di ragazzi e di ragazze provenienti da ogni parte d Italia e praticanti i più disparati sport di squadra”.

Foto 3 di 3





Per le giocatrici del Maremola arrivano anche i complimenti del sindaco Luigi De Vincenzi: “Complimenti, miei personali e di tutta l’amministrazione, alle ragazze del Maremola Volley Under 16 che, in rappresentanza della Liguria, hanno ottenuto un grande risultato ai campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano, appena disputati a Cesenatico”.

“E complimenti a tutti quelli che nei mesi scorsi hanno lavorato per poter arrivare a questo bel traguardo, al Maremola Volley, al suo presidente Luca Robutti, all’allenatore e a tutto lo staff, alla Polisportiva Maremola tutta e, non da ultime, alle famiglie, sempre fondamentali nel raggiungimento di questi bei risultati”.

“Il vostro successo, frutto di talento, impegno e dedizione e ma anche sacrificio, è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e contribuisce, nel migliore dei modi, a far conoscere la nostra città oltre i confini regionali, confermando la grande valenza educativa e aggregante dello sport, a maggior ragione di uno sport di squadra come il vostro. Brave! E bravi tutti!”.