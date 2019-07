Cambio al vertice del Pd finalese: nuovo segretario William Di Benedetto

Finale Ligure. Anche il Pd finalese rinnova i suoi vertici dopo la tornata elettorale dello scorso maggio. La sera di martedì 25 giugno il Direttivo di Circolo, aperto a tutti gli iscritti, ha preso atto delle dimissioni del segretario uscente Cosma Damiano Rizzi che dopo due anni ha ritenuto concluso il suo mandato archiviando i buoni risultati alle Europee, in miglioramento rispetto alle Politiche del marzo 2018, ed alle Comunali, con il successo rinnovato del sindaco Roberto Barelli a Feglino e del sindaco Ugo Frascherelli a Finale Ligure con la presenza in amministrazione di 3 rappresentanti Pd: i due assessori, uscenti e riconfermati, Clara Brichetto e Delia Venerucci e il neo consigliere presidente del Consiglio Comunale Franco De Sciora.

Rizzi ha ricevuto un caloroso riconoscimento per l’impegno ed i risultati ottenuti. Dal segretario uscente e da tutto il Circolo, come in molti Circoli liguri, nell’ultimo mese è emersa forte la volontà di dare un segno di effettivo rinnovamento, ipotizzando per il ruolo di nuovo segretario la scelta di un giovane. Dopo un’ampia consultazione tra gli iscritti, la scelta è caduta all’unanimità su William Di Benedetto, che ha già dato prova di impegno e capacità.

Di Benedetto ha accettato di buon grado l’impegnativo incarico indicando subito tra le sue linee guida: “La necessità di essere maggiormente inclusivi e comunicativi verso i tanti, anche giovani, che a Finale e dintorni, votano per il PD ma non partecipano alla vita politica ed amministrativa; il rapporto da rilanciare con i simpatizzanti dei comuni limitrofi di Calice Ligure, Orco Feglino e Rialto; il confronto intenso con l’amministrazione Frascherelli per massimizzare l’apporto di politica seria e consapevole che ha sempre contraddistinto il nostro partito; la preparazione per le nuove sfide elettorali che vedranno, sicuramente le Elezioni Regionali nella primavera 2020, senza escludere la possibilità di tornare a votare presto anche per le Politiche, in considerazione delle difficoltà che sta incontrando l’attuale governo; il ricorso al confronto di idee con tutti gli iscritti”.

Il mandato ricevuto è in sostanza ad ampio respiro e senza limiti di tempo. Conclusa la campagna tesseramento William proporrà al Circolo le modalità organizzative e gli incarichi che vorrà attribuire nell’ambito del Direttivo per formare una squadra efficace.