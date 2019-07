Caldo e afa nel savonese: scattano le misure preventive, allertati ospedali e strutture sanitarie

Savona. La giornata di oggi ha confermato lo stato di pre-allerta a livello 1-codice giallo, come diramato dal sistema di allerta per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, pubblicato dal Ministero della salute. Caldo e afa, da oggi fino ad almeno venerdì, la faranno da padrone, con temperature anche oltre i 35 gradi.

Le previsioni per domani e dopodomani segnalano tuttavia un peggioramento delle condizioni bioclimatiche a livello 2-codice arancione con stato di allerta per potenziali danni da ondate di calore, con rischi per disagio fisiologico a seguito dell’ondata di calore di questi giorni.

Lo conferma anche l’agenzia regionale Alisa, spiegando di avere “invitato tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie a predisporre le prescrizioni necessarie a prevenire danni da calore eccessivo”.

Tra le misure, il richiamo alla massima attenzione per: attivare la climatizzazione nelle aree degenziali o almeno nelle sale di socializzazione e ristoro e nelle palestre regolando la temperatura intorno ai 24 gradi; in caso di climatizzazione limitate alle aree di socializzazione e palestre, far trascorrere agli ospiti delle strutture almeno 8 ore diurne nelle aree climatizzate.