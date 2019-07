Calcio: un unico settore giovanile in città gestito dalla Baia Alassio

Alassio. La Baia Alassio Calcio si rinnova con un importante progetto per il settore giovanile.

Il direttore generale Gerry Gerundo conferma la novità che circolava già da un po’ di tempo in città. È operativo l’accordo fatto con Fabrizio Vincenzi, presidente dell’Alassio FC, che prevede il passaggio dell’intero settore giovanile nelle mani della Baia Alassio.

Si avvera così il desiderio di avere un unico settore giovanile in città, per il bene di tutti i ragazzi che in tal modo potranno giocare tutti insieme. “Per questo – dichiara Gerundo – voglio ancora ringraziare e pubblicamente il presidente Vincenzi e il nostro presidente Durante. Per questo progetto abbiamo scelto alla guida due professionisti di maggior spicco del nostro territorio, ovvero i professori Marco Ferrandi e Michele Benso della MT Training di Alassio che si prenderanno cura di tutti i ragazzi nella preparazione atletica, coordinativa e posturale e saranno responsabili del settore giovanile, in sintonia con l’Academy Torino FC che continua la collaborazione dopo l’ottima annata passata, e con tutti i mister delle varie leve.

Il mister Patrick Castellengo è già confermato per i Pulcini, mentre c’è una novità per gli Esordienti 2007, ovvero mister Matteo Delucis, laureato in scienze motorie e con patentino Uefa B, che prende l’eredità di mister Matteo Cocco al quale va il ringraziamento della società per l’ottimo lavoro fatto lo scorso anno.

La Baia Alassio Calcio organizza due open day: martedì 30 luglio per le leve 2007 e 2008 e giovedì 1 agosto per le leve 2005 e 2006. Nella circostanza verranno presentati i relativi mister.

Alla guida della Juniores, dopo la vittoria del campionato lo scorso nella categoria Allievi, guidati da Matteo Cocco, ci sarà il professore Michele Benso.

“Sono molto orgoglioso di poter lavorare con Ferrandi e Benso, ai quali tutto il direttivo gli auguro buon lavoro – conclude Gerundo -. E che sia la continuazione del lavoro fatto con risultati eccellenti lo scorso anno come preparatori della prima squadra”.

Michele Benso

Patrick Castellengo

Marco Ferrandi

Matteo Delucis