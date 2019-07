Calcio: Loanesi, trovato l’accordo con la Figc

Loano. Il giorno della verità, chiuso col lieto fine. L’incontro tra la Loanesi S. Francesco e la FIGC (rappresentata dal presidente regionale Giorgio Ivaldi) si è concluso con esito positivo. Scongiurata quindi la rinuncia, la squadra risulta regolarmente iscritta al prossimo campionato di Promozione.

Resta ora da capire quale sarà l’impianto di gioco dove verranno disputate le gare casalinghe. A metà settimana, mercoledì 17, il Comune di Loano indirà un nuovo e ultimo bando sulla gestione dell”Ellena”. La società rossoblù conta di parteciparvi e poter perciò riappropriarsi della struttura.

L’alternativa è stata presentata in sede, con tutta la documentazione relativa. Le opzioni erano tre: i campi di Bragno, Borgio Verezzi o Pietra Ligure. Quest’ultimo quello indicato nelle carte. Ad oggi la Loanesi risulta dunque registrata al “De Vincenzi”. Se in via momentanea o meno lo si saprà solamente fra due giorni.

Il presidente Ugo Piave spera certamente nel rinnovo del bando e intanto, lasciata alle spalle la burocrazia, guarda avanti. Dopo la stagione trascorsa, chiusa al secondo posto e con il salto in Eccellenza sfiorato nella finale playoff col Rivasamba, la rosa sarà profondamente rinnovata. L’intenzione è quella di puntare sui giovani. Linea verde dunque, ben figurando e senza mettere da parte le ambizioni.

Tra chi prosegue e chi è costretto ad alzare bandiera bianca, altra notizia odierna: la rinuncia della Sanstevese al prossimo campionato di Prima Categoria. Tale scenario libera pertanto uno spazio per un eventuale ripescaggio. In prima linea c’è l’Olimpia Carcarese, vittoriosa contro la Vadese nella finale play-off del girone A di Seconda Categoria della passata stagione.