Calcio, alzato il sipario sul nuovo Savona dei milanesi

Savona. È il giorno zero. La nuova proprietà del Savona Fbc si è presentata pubblicamente questa sera presso la ‘Sala Rossa’ del Comune, vagliando il nuovo organigramma societario tra una cospicua platea. Presenti anche il sindaco Ilaria Caprioglio e l’Assessore allo Sport Maurizio Scaramuzza.

I vertici del club saranno così rappresentati: Roberto Patrassi coprirà la carica di presidente. “La squadra è della città” – ha ribadito. I nomi degli altri soci imprenditori della cordata non sono ancora stati resi noti. Bisognerà attendere i tempi tecnici per il passaggio di consegne.

In tal senso, le firme notarili sull’atto avverranno tra oggi e domani. Ad ogni modo prima di venerdì. Nella stessa finestra temporale verrà verosimilmente sciolto il primo nodo, quello dell’allenatore.

Nella ultime ore prende piede il nome di Luigi Apolloni; da calciatore ‘bandiera’ nel Parma, la scorsa stagione tecnico del Modena. L’alternativa sarebbe rappresentata da Sandro Siciliano, già sedutosi sulla panchina biancoblù nella stagione 2016/2017.

La tifoseria scalpita e si ricompatta. L’incontro è stata anche l’occasione per aprire la campagna abbonamenti. 70.00€ per l’abbonamento in tribuna, 45.00€ in gradinata, con agevolazioni su universitari, disabili e bambini.