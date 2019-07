Cairo Montenotte, un incontro per presentare il bando investimenti per PMI

Cairo Montenotte. La giunta regionale ha approvato un bando con una dotazione complessiva pari a 12.5 milioni di euro a sostegno dei programmi di investimento delle PMI ubicate nell’area di crisi industriale di Savona. L’agevolazione è concessa attraverso uno strumento finanziario nella forma del prestito rimborsabile combinato con una sovvenzione nella forma di contributo a fondo perduto.

Per questo motivo, lunedì 15 luglio alle 10 presso la sala consiliare del comune di Cairo Montenotte (in corso Italia 45) si terrà l’incontro “Area di crisi di Savona: bando per investimenti delle PMI” volto a presentare le opportunità offerte dal bando, ad analizzarne le modalità attuative e a rispondere alle domande delle imprese e degli operatori coinvolti.

Il programma prevede l’apertura dei lavori con Roberto Speranza, vicesindaco e assessore comunale alle attività produttive, e Francesco Legario, presidente Parco Tecnologico Val Bormida; seguiranno gli interventi da parte di Andrea Benveduti, assessore regionale allo sviluppo economico e imprenditoria; Luciano Pasquale, presidente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria; Andrea Storace, dirigente Gestione Fondi e Finanza d’Impresa – Filse Spa.