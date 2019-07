Cairo Montenotte. Manca una manciata di giorni alla tanto attesa “Sagra della Tira” di Cairo Montenotte che, nella sua edizione 2019, è pronta per coinvolgere in quattro giorni con musica, balli, prelibatezze, appuntamenti sportivi e molto altro.

Si comincia venerdì 12 luglio quando, a partire dalle 20, avrà luogo la 19esima edizione della StraCairo, una gara podistica in ricordo di Giorgio Veglia (organizzata dall’Atletica Cairo) e, in concomitanza, verrà realizzata l’undicesima edizione del Trofeo della Tira. A seguire, la Studio54 Disco Band farà ballare e cantare tutti i presenti.

Sabato 13 luglio torna il liscio in piazza della Vittoria con la band Graziano Cianni, mentre domenica 14 la giornata sarà all’insegna dello sport per i più piccini con la dodicesima edizione del Memorial Aldo Grillo con la divertente Gimkana da percorrere in bicicletta, organizzata dal Consorzio il Campanile, che porterà alla sera con l’energia dei Groovejet e di Stefano DJ, che farà ballare il pubblico.

Lunedì 15 luglio, infine, avrà luogo la sesta edizione della Cena in Piazza, un momento suggestivo e conviviale realizzato in collaborazione con Le Rive della Bormida e a cui seguirà la musica delle Donne del Rock – Sherocks.

Durante tutte le sere della manifestazione, a partire dalle 19, sarà possibile gustare la Tira di Cairo Montenotte, una prelibatezza che ha una storia antica nata da un espediente: nel lontano XVIII secolo, mentre le truppe napoleoniche combattevano sui territori valbormidesi, Gepin nascose delle salsicce in una madia dove era stato messo a lievitare il pane, il prodotto nato dalla fusione del pane con la salsiccia diede vita a un alimento che oggi ha denominazione comunale d’origine.

L’appuntamento è per questo fine settimana, a partire da venerdì 12 luglio, a Cairo Montenotte: per avere tutte le informazioni e per essere aggiornati sulle iniziative, sulle attività e sulle previsioni meteo, seguite la Pro Loco di Cairo Montenotte sulla pagina Facebook dedicata, grazie alla partnership con Meteovalbormida e alla preziosa sinergia tra tutte le realtà coinvolte.