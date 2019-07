Cairese, ecco il nuovo tecnico: Giuseppe Maisano

Cairo Montenotte. La Cairese non resta a guardare e in poco ore si aggiudica uno dei tecnici più stimati della categoria: Giuseppe Maisano.

Vado, Sestrese, Genova Calcio: queste solo alcune delle squadre in cui mister Maisano ha dimostrato di essere uno dei profili migliori dell’Eccellenza ligure, dove è stato grande protagonista e ha raccolto gradi soddisfazioni.

“La Cairese dà un segnale forte con questa scelta dimostrando ancora una volta di essere una società ambiziosa – commenta il direttore sportivo Matteo Giribone -. Nel giro di dodici ore abbiamo ufficializzato un allenatore importante con un’esperienza che pochi possono vantare nei campionati dilettantistici. È un uomo vero, personalmente posso dire di avere un ottimo rapporto con lui, in questi anni ci siamo sentiti spesso per scambiarci opinioni e pareri. Sono molto contento così come lo sono la società e tutti i ragazzi. A lui un grande in bocca al lupo!”.

Beppe Maisano potrà contare sulla collaborazione di Giorgio Caviglia, che seguirà la parte atletica, e Federico Marini, per la preparazione dei portieri.