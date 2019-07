Caccia al cinghiale, discussa in Regione la modifica del calendario venatorio

Regione. Con 26 voti a favore (maggioranza di centro destra, Pd, Rete a Sinistra &liberaMENTE Liguria e Liguri con Paita) e 3 astenuti (Mov5Stelle) è stato approvato l’ordine del giorno 542, presentato da Andrea Costa (Liguria Popolare) che impegna la giunta a valutare una modifica del calendario venatorio consentendo la caccia al cinghiale dal 1° novembre al 31 gennaio.

Costa ha ricordato che la legge nazionale regolamenta il prelievo venatorio e consente la caccia al cinghiale dal 1° ottobre al 31 dicembre, ma permette alle Regioni di modificare il calendario. “Nella Regione Veneto – ha aggiunto – in via sperimentale è possibile cacciare i cinghiali dal 1° novembre 2018 al 31 gennaio 2019 negli altopiani veronesi. In ottobre in Liguria le condizioni climatiche sono ancora favorevoli al trekking turistico quindi un grande numero di persone in tutta sicurezza devono poter attraversare zone boschive; nello stesso periodo i boschi sono frequentati anche da numerosi cercatori di funghi. A novembre, inoltre, nei boschi c’è più visibilità perché diminuisce la copertura vegetativa e si riduce il rischio di incidenti. Tutto questo non riguarda le battute di caccia selettive, che andrebbero intensificate per contrastare i danni provocati dagli ungulati all’agricoltura e al territorio”.

L’assessore alla caccia Stefano Mai si è dichiarato disponibile a valutare la modifica richiesta dall’ordine del giorno a partire dalla stagione venatoria 2020-2021.

“Sono soddisfatto dell’ampia condivisione che il mio ordine del giorno ha ottenuto questa mattina in consiglio regionale. Il consenso ricevuto anche da buona parte della minoranza dimostra la concretezza e la natura costruttiva della mia iniziativa. Oggi è stato compiuto un importante passo in avanti verso un approccio non ideologico e pregiudiziale per affrontare un tema serio e importante: l’esercizio dell’attività venatoria in sicurezza non solo per i cacciatori, ma anche per tutti coloro che frequentano i nostri boschi”.

“Posticipare l’avvio della stagione in un periodo in cui la vegetazione meno fitta consente una maggiore visibilità e le temperature più rigide scoraggiano gli escursionisti sono misure di buon senso per ridurre il rischio di incidenti senza pregiudicare i diritti di tutti”.

Il rappresentante leader di Liguria Popolare e presidente della terza commissione ringrazia l’assessore Stefano Mai che si è dichiarato disponibile a modificare le date di avvio e di chiusura della caccia: “I colleghi consiglieri hanno colto il senso di questo ordine del giorno e l’assessore posticipando già nella prossima stagione l’apertura della caccia al 6 ottobre è venuto incontro al mio suggerimento”.

Sempre in ambito di attività venatoria, sempre questa mattia il consiglio regionale con 24 voti contrari (maggioranza di centro destra, Pd e Liguri con Paita) e 5 favorevoli (Mov5Stelle e Rete a Sinistra&liberaMENTE Liguria) ha respinto l’ordine del giorno 535, presentato da Marco De Ferrari (Mov5Stelle) e sottoscritto da tutto il gruppo, che impegna la giunta a estendere il silenzio venatorio anche alla domenica e ai giorni festivi.

Il consigliere ha rilevato che la legge stabilisce che “il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le Regioni possono consentire la scelta al cacciatore, escludendo martedì e venerdì, nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è in ogni caso sospeso. Conseguentemente, alle Regioni non è preclusa l’approvazione di una disciplina più rigida. Secondo l’ultimo dossier della ‘Associazione Vittime della Caccia’ sono state accertate nella stagione 2017/2018 già 115 vittime, di cui 34 civili e 81 cacciatori, e il trend e fortemente negativo rispetto alla stagione precedente”.

L’assessore alla caccia Stefano Mai si è espresso contro in quanto contrasterebbe con la normativa vigente.

Alice Salvatore (Mov5Stelle) è intervenuta a sostegno dell’ordine del giorno 53 e ha annunciato voto di astensione sull’ordine del giorno 542. Valter Ferrando (Pd) ha annunciato voto favorevole all’ordine del giorno 542 ma ha chiesto di specificare nel testo la richiesta di avvio delle modifiche al 2020, e ha dichiarato voto contrario all’ordine del giorno 535 perchè limiterebbe in modo eccessivo la caccia. Giovanni De Paoli (Lega Nord Liguria- Salvini) ha chiesto una modifica all’ordine del giorno 535: chiudere la caccia alla domenica alle ore 14.

Andrea Costa (Liguria Popolare) ha spiegato che, essendo già stato definito l’avvio della prossima stagione venatoria il 6 ottobre, il suo documento si riferisce alla successiva stagione e ha espresso perplessità sull’ordine del giorno 535. Marco De Ferrari (Mov5Stelle) ha ribadito la bontà dell’ordine del giorno 535. Claudio Muzio (FI) ha annunciato voto favorevole all’ordine del giorno 542 e voto contrario all’ordine del giorno 535 perché finirebbe per impedire, di fatto, l’attività venatoria. Gianni Pastorino (Rete a sinistra&liberaMente-Liguria) ha invitato a non avere un approccio ideologico sull’attività venatoria,

Giovanni Boitano (Liguri con Paita) ha annunciato voto favorevole all’ordine del giorno 542 rilevando la necessità di evitare lo spopolamento dell’entroterra. Lilli Lauro (Giovanni Toti Liguria) ha condiviso il documento 542 mentre ha annunciato voto contrario al documento 535 sottolineando la necessità di ridurre la presenza dei cinghiali anche nei centri urbani. Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha sostenuto le finalità dell’ordine del giorno 535.