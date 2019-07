Borgio, i carabinieri forestali sequestrano un cantiere: denunciate quattro persone

Borgio Verezzi. I militari della stazione carabinieri forestali di Calice Ligure, dopo accertamenti durati alcuni giorni nell’ambito di controlli di prevenzione della tutela del patrimonio paesaggistico, hanno accertato l’irregolarità di lavorazioni edilizio ambientali in un cantiere in Comune di Borgio Verezzi.

“La verifica dei lavori in corso, in collaborazione con l’Ufficio tecnico del Comune di Borgio Verezzi – si legge in una nota – ha portato ad accertare la effettuazione di lavori di ristrutturazione di un immobile in difformità a quanto autorizzato dal Comune e dalla Soprintendenza, con difformità riguardanti anche la realizzazione dei cementi armati”.

I carabinieri forestali hanno sequestrato il cantiere e denunciato i soggetti previsti dalla normativa: chi ha effettuato i lavori (ditta esecutrice), il tecnico direttore dei lavori e i committenti delle opere (proprietari).