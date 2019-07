Borghetto: in pensione Pietro Francesco Pescio, storico dipendente comunale

Borghetto Santo Spirito. Il Comune di Borghetto perde un pezzo della propria storia. Oggi, infatti, è stato l’ultimo giorno di lavoro di Pietro Francesco Pescio, per oltre vent’anni addetto del settore della nettezza urbana e del verde pubblico con la qualifica di capo squadra.

Queste le parole di saluto del consigliere Alessio D’Ascenzo: “Oggi saluto con dispiacere Pietro Francesco, un uomo sicuramente di non facile gestione ma dotato di una grande umanità, di una simpatia naturale, di una verve fuori dal comune e soprattutto da una voglia di lavorare che gli ha fatto onore e di cui bisogna rendergli merito. In questi due anni difficili, con carenza di risorse e personale, lui e la sua squadra (Gianni Ferrari, Giuseppe Castelli e Augusto Pelazza) hanno cercato in tutti i modi di sopperire alle difficoltà oggettive esistenti. Uno dei punti di maggior pregio di Pietro Francesco è sicuramente quella di essere un gran lavoratore, dedito al suo ruolo e al paese per cui lavorava. Conferma di ciò è il fatto che parlando con lui mi ha chiesto di farmi tramite del suo breve pensiero di commiato: ‘Alessio, ti sarei grato se tramite una comunicazione ringraziassi da parte mia tutti i cittadini di Borghetto Santo Spirito per i quali ho avuto l’onore, in tutti questi anni, di lavorare e di vivere a stretto contatto con loro’. Parole serie, umili e rispettose verso una comunità che lo ha accolto tanto tempo fa e di cui lui ha cercato di prendersi cura. Un uomo di altri tempi”.

Conclude il sindaco Giancarlo Canepa: “Oggi ci lascia, per la meritata pensione, un pezzo di storia del nostro Ente. Carattere esuberante ma gran lavoratore che non si è mai tirato indietro in nessuna sfida lavorativa che gli si è presentata, sempre disponibile nonostante il suo tipico ‘mugugno’. La nostra comunità gli deve grande riconoscenza.”