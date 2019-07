Borghetto, commercializzazione di dispositivi per rilevare fughe di gas. Il sindaco: “Prudenza”

Borghetto Santo Spirito. “Nei prossimi giorni i nostri incaricati passeranno porta a porta per la commercializzazione dei dispositivi utili a rilevare eventuali fughe di gas e monossido di carbonio”. Il tutto seguito da contatti e orari della ditta autrice del messaggio.

È questo il testo riportato sui numerosissimi volantini con cui è stato “tappezzato” il territorio comunale di Borghetto. Tantissimi i residenti e i turisti che, al loro risveglio questa mattina, hanno trovato il volantino appeso alla porta del proprio condominio.

Ma il consiglio, da parte dell’amministrazione comunale di Borghetto è quello di “prestare la massima attenzione e di decidere secondo le proprie esigenze”.

“Sempre più spesso, – ha spiegato il sindaco Giancarlo Canepa, – alcuni abitanti, in particolare gli anziani, rischiano di confondere il volantino ‘pubblicitario’ in questione con una sorta di ‘obbligo’, ma ci tengo a precisare che non è assolutamente così”.

“Il Comune non c’entra nulla e non si tratta di dispositivi necessari per stare al pari con la legge. Anzi, spesso e volentieri si tratta di strumenti acquistati a poche decine di euro dalle aziende per poi essere rivenduti a cifre molto più alte. Per questo invitiamo alla massima prudenza”, ha concluso il primo cittadino.