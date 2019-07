Boissano, Piero Pesce si dimette da vice sindaco: al suo posto nominato Gianni Volpe

Boissano. Piero Pesce non è più il vice sindaco di Boissano. Nelle scorse ore l’ormai ex amministratore boissanese ha rassegnato le dimissioni lasciando anche il suo ruolo di assessore della giunta guidata dal sindaco Rita Olivari.

Al suo posto entrerà in giunta Stefano Corona, già direttore della pista di atletica di località Marici. In considerazione del suo cambio di ruolo, Corona ha deciso di lasciare il proprio incarico in seno alla Società Arcobaleno, che gestisce la struttura sportiva: le due posizioni non erano incompabitili tra loro, tuttavia Corona ha preferito abbandonare per evitare ogni possibile “commistione”. Resterà ugualmente responsabile dei volontari che prestano servizio alla pista di atletica.

Per quanto riguarda la composizione della nuova giunta, il sindaco Olivari ha già completato le operazioni di “rimpasto”. Il nuovo vice sindaco sarà Gianni Volpe, attualmente presidente del consiglio comunale. A lui saranno assegnate le deleghe a lavori pubblici, sottoservizi, patrimonio, territorio e viabilità.

Gli incarichi che erano di Piero Pesce (polizia locale e sicurezza dei cittadini, protezione civile, ambiente) torneranno temporaneamente in carico al sindaco e poi saranno affidati al consigliere e capogruppo di maggioranza Massimo Zarrillo. La delega a commercio e sviluppo delle attività produttive, sempre di Pesce, andrà all’assessore Giovanna Di Crescenzo (che manterrà affari generali; turismo, programmazione e gestione venti e manifestazioni; cultura e politiche per le borgate; gestione delle risorse umane e riorganizzazione dell’apparato comunale; smart city; sport e politiche giovanili; partecipazione del cittadino e relazioni con le parti sociali; tributi e politiche per la tutela del consumatore; pari opportunità; politiche per l’immigrazione; servizi socio assistenziali e sanitari; istruzione e politiche educative; rapporti con l’associazionismo ed il volontariato).

Pesce è il secondo amministratore dimissionario dell’Olivari Ter: a novembre 2017, cioè pochi mesi dopo la vittoria elettorale, aveva lasciato i suoi incarichi Simone Isnardi. Lo stesso Pesce si era già dimesso dal suo ruolo di vice sindaco nell’aprile 2016, durante il secondo mandato di Rita Olivari. Anche in quel caso la scelta era dovuta a ragioni personali.