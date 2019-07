Black out elettrico nel levante di Pietra Ligure: disagi per molte attività turistiche

Pietra Ligure. Lo stop all’energia elettrica ieri, nel tardo pomeriggio, intorno alle 18 e 30: la zona colpita è stata quella del levante di Pietra Ligure fino al confine di Borgio Verezzi.

Niente elettricità in molte abitazioni, prime e seconde case, ma anche gravi disagi per spiagge, alberghi, ristorannti, bar e attività turistiche rimaste senza corrente, dalla passeggiata Falcone-Borsellino fino all’hotel Valdese di Borgio Verezzi, compresa parte di viale Europa a Pietra Ligure.

Immediate sono scattate numerose segnalazioni all’Enel, sul posto sono intervenuti operai e tecnici. Stando a quanto riferito il problema è stata causato dal guasto di un cavo interrato, che ha mandato in tilt il servizio elettrico nella zona.

Solo intorno alle 10 e 30 la situazione è tornata alla normalità grazie all’intervento del personale Enel, tuttavia non sono mancati i mugugni di molte attività costrette a chiudere, così per strutture ricettive piene di ospiti e turisti. Disagi anche per frighi e altre apparecchiature in dotazione agli stabilimenti balneari.