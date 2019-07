Benveduti in visita alla filiera rinfuse Savona: “Insieme ad azienda e sindacati, solleciteremo i Ministeri”

Savona. “Confronto positivo a Savona con le rappresentanze aziendali e sindacali, per capire a fondo la situazione di Terminal Alti Fondali e Funivie Spa, specializzate nella movimentazione delle merci sbarcate nel porto savonese sino ai parchi deposito di San Giuseppe di Cairo. La specificità di Italiana Coke, unicum in Italia nella produzione di coke, dev’essere considerata assieme a queste due realtà, con cui va a comporre la cosiddetta ‘filiera delle rinfuse’. Come Regione, provvederemo a sollecitare (…per la terza volta) i competenti ministeri per un urgente confronto a Roma”.

È il commento dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti a seguito dell’incontro al Terminal Alti Fondali di Savona, a cui hanno partecipato, fra gli altri, il direttore del Terminal Alti Fondali Luca Odero, il direttore di esercizio di Funivie Spa Marco Bogliacino, l’amministratore unico del Parco tecnologico della Valbormida Francesco Legario, il vicesindaco di Cairo Montenotte Roberto Speranza, il responsabile delle relazioni sindacali dell’Unione Industriali di Savona Matteo Minuto e le rappresentanze sindacali.

“La strada è comune e condivisa: obiettivo finale salvaguardare queste specificità produttive, tutelando allo stesso tempo il futuro occupazionale dei lavoratori. Questa prospettiva dev’essere suggellata necessariamente da una solida pianificazione industriale, che ne valorizzi la funzione strategica” prosegue l’assessore regionale.

“Pertanto è quantomai opportuno che dal Mise e dal Mit arrivi la giusta considerazione, considerando che anche questa criticità si trova su di un territorio purtroppo gravato da altre crisi industriali” conclude Benveduti.