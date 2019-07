Beigua Docks, domenica 7 luglio a Sassello si inaugura l’area eventi

Sassello. Domenica 7 luglio a Sassello inaugura l’Area Eventi del Beigua Docks.

BeiguaDocks è un centro polivalente: non un semplice negozio, ma un vero e proprio “contenitore” per prodotti (esclusivamente liguri) alimentari e non, e sede ideale per organizzare eventi ed attività di promozione e valorizzazione del territorio e delle sue risorse.

Nell’ottobre 2018 Beigua Docks aveva inaugurato il punto vendita con le farine del Mulino di Sassello e tanti altri prodotti del Parco del Beigua e delle altre eccellenze eno-gastronomiche del territorio.

Dai lavori di ristrutturazione all’interno di un vecchio magazzino, è nato un ampio ed accogliente spazio, dove uno stile giovane e moderno si fonderà con la tradizione e dove poter organizzare degustazioni, show cooking, corsi e laboratori didattici per grandi e piccini, presentazioni di prodotti o libri.

L’area esterna, 600 metri quadrati di prato (con vista lago), ospiterà eventi, mercatini di produttori e artigiani o più semplicemente rilassarsi degustando un bell’aperitivo a km zero. Agli amanti delle due ruote (e dei pedali) è stato dedicato uno spazio ad hoc con spogliatoio, angolo officina e assistenza, lavaggio, noleggio e-bike e tutte le informazioni utili per poter partire alla scoperta del Parco del Beigua e del territorio di Sassello.

Dopo l’inaugurazione di domenica 7 luglio, il primo appuntamento in programma è fissato per il 27 luglio, con la prima edizione dell’Enduro dell’Amaretto, in collaborazione con RideSassello, terza tappa del circuito “Enduro Monti Savonesi”.