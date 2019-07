Beach volley Under 21: la tappa in Riviera, tra vincitori e sorprese

Savona. Si è giocata a San Bartolomeo al Mare la quinta tappa del campionato italiano U21 di beach volley, tappa conclusa con la vittoria delle coppie Mondelli-Poggio al maschile e Salvador-Fontana al femminile. 2-0 in finale maschile per Alessandro Mondelli e Sergio Poggio su Giacomo Barbero e Simone Arboscello, terzo posto conquistato dalla coppia formata da Pietro Pera e Cristian Piccinini. Al femminile trionfo per Elisa Salvador in coppia con Francesca Fontana vincenti in finale su Matilde Luzzeri e Alessia ArMni. Terzo gradino del podio per Viola Massi e Federica Fontana.

Maschile

Semifinali

Toma’ Federico-Podesta’ Simone – Barbero Giacomo-Arboscello Simone 1-2 (14-21, 22-20, 11-15)

Mondelli Alessandro-Poggio Sergio – Pera Pietro-Piccinini Cristian 2-0 (21-9, 21-11)

Finale 3/4

Pera Pietro-Piccinini Cristian – Toma’ Federico-Podesta’ Simone 2-1 (21-18, 18-21, 15-9)

Finale 1/2

Mondelli Alessandro-Poggio Sergio – Barbero Giacomo-Arboscello Simone 2-0 (21-12, 23-21)

Femminile

Semifinali

Massi Viola-Fontana Federica – Luzzeri Matilde-ArMni Alessia 1-2 (15-21, 22-20, 12-15)

Salvador Elisa-Fontana Francesca – De Siano Marianna-Zanon Chiara 2-1 (14-21, 21-15, 16-14)

Finale 3/4

De Siano Marianna-Zanon Chiara – Massi Viola-Fontana Federica 1-2 (21-19, 13-21, 6-15)

Finale 1/2

Salvador Elisa-Fontana Francesca – Luzzeri Matilde-ArMni Alessia 2-0 (21-17, 21-15)

Punti assegnati alle coppie sul podio U21: 200 (1o posto), 170 (2o posto), 150 (3o posto). Il calendario del campionato italiano U21 prosegue così: Castiglione della Pescaia(8-9 giugno), Milano (12-13 giugno), Formia (20-21 giugno), Cesenatico (26-27 giugno), San Bartolomeo al Mare (3-4 luglio), Cirò Marina (19-21 luglio), Cordenons (22-23 luglio), Porto San Giorgio (27-28 luglio), Palinuro (31 luglio-1 agosto), Cellatica (10-11 agosto), finale scudetto a Caorle (21-22 agosto).