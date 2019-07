Beach volley, Under 19: doppietta albisolese a San Bartolomeo al Mare

Albisola Superiore. Sotto il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di San Bartolomeo al Mare, si è conclusa la terza tappa ligure del campionato italiano Under 19 di beach volley, valevole quale Trofeo Wallball Trident.

In campo maschile dominio ligure, con la vittoria di Giacomo Barbero e Simone Arboscello dell’Albisola Beach Volley; secondi classificati Simone Podestà e Federico Tomà dello Squalo Charly Chiavari.

Finale per il terzo e quarto posto tutta del Beach Volley Torino, con il successo di Matteo Volpara/Francesco Romagnano su Lorenzo Ferrero/Andrea Ruggero.

Giorgia Botta e Federica Valdora dell’Albisola Beach Volley sono le vincitrici del torneo femminile; seconde classificate le comasche Erica Malacrida ed Arianna Ruffini. Terza piazza per le milanesi Sara Angili Moglioni e Michelle Bergna, quarte le parmensi Ilaria They e Matilde Silva.

Oggi prende il via il torneo nazionale Under 21, ancora Trofeo Wallball Trident, con venti coppie maschili ed altrettante femminili; saranno quattro quelle liguri in gara.