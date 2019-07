Beach Volley, due coppie savonesi rappresentano la Liguria al Trofeo delle Regioni

Albisola Superiore. Giorgia Botta ed Elisa Valdora (Albisola Pallavolo), Simone Arboscello e Giacomo Barbero (Albisola e PalaBeachVillage) sono le due coppie che rappresentano la Liguria nel Trofeo delle Regioni che si sta svolgendo in Sardegna, presso la spiaggia Poetto a Cagliari, da domenica 7 a mercoledì 10 luglio.

Guidati dai due selezionatori Andrea Gigante per le ragazze ed Alessandro Assalino alla guida dei maschi, i due team liguri cercheranno di confermare la buona tradizione della regione e il buon momento sui campi da beach dei giovani.

Infatti a lato dell’esplosione dei tornei ufficiali Fipav di tutte le categorie è ormai consuetudine trovare sul podio delle tappe nazionali del campionato italiano giovanile almeno una coppia proveniente dalla Liguria.

Alla tappa di Milano gradino più alto del podio occupato nel maschile nell’Under 19 da Arboscello-Barbero, seconde le ragazze Botta-Valdora. Alla tappa di Cesenatico terzo posto di Botta-Valdora e secondo posto per Arboscello-Barbero.

A San Bartolomeo al Mare il gradino più alto è ligure con queste due coppie prime sempre nell’Under 19 con finale tutta ligure nel maschile con Arboscello-Barbero che hanno avuto la meglio su Podestà-Tomà, i quali l’anno scorso hanno sfiorato l’oro proprio al Trofeo delle Regioni a Porto San Giorgio.

Nell’Under 21 nuova finale maschile tutta ligure con Arboscello-Barbero che hanno ceduto il primo posto agli ottimi Mondelli-Poggio.

“Abbiamo due coppie che possono far bene – commenta Luca Despini, responsabile del settore beach-volley della Fipav Liguria -. Saremo in Sardegna al fianco dei due team per supportarli”.

Intanto da Ravenna arriva un altro eccellente risultato con le liguri Greta Filippini e Maria Molinari che hanno vinto la tappa nazionale Under 16.