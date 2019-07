Basket Boom Challenge, conclusa una seconda edizione di successo

Vado Ligure. Si è conclusa con uno straordinario successo di partecipazione la seconda edizione del Basket Boom Challenge, svoltasi sabato 13 e domenica 14 luglio a Vado Ligure.

Grazie all’ingresso nel circuito 33BK, lega di street basket affiliata Fiba che assicurava ai vincitori delle categorie la partecipazione alle finali nazionali di San Benedetto del Tronto in programma dal 2 al 4 agosto, l’evento ha avuto un incremento di iscritti ed un grande successo di pubblico che ha affollato le gradinate del campo all’aperto dei giardini a mare di Vado Ligure.

La giornata ha visto alternarsi i tornei 3×3 senior e giovanili, maschili e femminili alle gare individuali classiche come il tiro da tre punti, fino a quelle più bizzarre come il tiro da metà campo, il cosiddetto tiro della disperazione, e l’eliminator, gioco caratteristico per gli appassionati di basket.

Di seguito i vincitori.

Eliminator Junior: Paolo Pescetto

Eliminator Senior: Denis Nesterenko

Tiro da metà campo: Matteo Genta

Tiro da tre Junior: Andrea Bertolotti

Tiro da tre Senior: Giovanni Occelli

3×3 Under 14 maschile: Alassini per caso (Rosa, Robaldo, Marenco, Manzo)

3×3 Under 16 femminile: I ciclopi strabici (Guidetti, Pitzalis, Calabrese)

3×3 Under 16 maschile: Easy state (Giannone, Genta, Bertolotti, Franchello)

3×3 Under 18 maschile: Dynamo (Nesterenko, Naydenov, Burnashev, Notari)

3×3 Senior femminile: Airness (Carbonell, Pagani, Lanari, Ceccardi)

3×3 Senior maschile: SGEM (Tulumello, Quercio, Ould, Arienti)

Le squadre vincitrici si giocheranno il titolo nazionale 33BK nelle finali di agosto di San Benedetto del Tronto.