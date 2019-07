Baseball: le giovanili di Nizza e Mondovì a Finale Ligure a luglio

Dal 10 al 13 luglio, le Squadre Under 12 e Under 15 di Nizza, campioni regionali di baseball della regione mediterranea Francese PACA, disputeranno al Viola di Finale Ligure una serie di amichevoli contro i giovani locali del Riviera Aquila, settore della Polisportiva del Finale e del JFK Mondovì.

“Un bel terzetto” dice Luca Battaglieri, Presidente del Baseball finalese, “le Aquile della Riviera e gli Aiglons de Nice, i “Diamanti” di Mondovì, all’insegna dell’amicizia e del divertimento e, soprattutto, dello sport”.

“I Francesi, in un tour itinerante in Piemonte-Liguria, vengono in Italia per prepararsi alle Finali Nazionali che si svolgeranno in Bretagna a settembre”.

Un ritorno gradito, a Finale Ligure.

“Dopo ben otto anni” aggiunge Battaglieri, “la Squadra di Nizza torna da noi: nel 2011 giocarono e vinsero la “Coppa Aquila” Ragazzi, disputata sul Campo di Orco Feglino, quando i nostri Tigrotti di Finale muovevano i primi passi nel “batti e corri”.

Per tre giorni, i ragazzi alterneranno allenamenti e partite, sotto gli occhi attenti degli allenatori, e nel tempo libero saranno condotti in visita nel Finalese e a godere del mare, nel periodo turistico più favorevole.

“Baseball, gite e nuotate, sarà un divertimento per tutti e un’occasione per scoprire il nostro bellissimo territorio. Sono sicuro che i ragazzi vorranno presto tornare da noi con le loro famiglie e “rifare il pieno” del Finalese”.