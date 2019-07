Bardino Vecchio, esplode una bombola di gas: uomo ustionato gravemente

Bardino Vecchio. Esplode una bombola di gas e riporta gravissime ustioni. È accaduto pochi minuti fa, a Bardino Vecchio.

Si tratta di un uomo sull’ottantina, residente in località Costino. Non sono ancora chiare chiare le cause che hanno portato all’esplosione della bombola, che ha generato una fiammata.

Ha riportato numerose ustioni su tutto il corpo e immediato è scattato l’allarme. Sul posto i militi di Pietra Soccorso e i vigili del fuoco. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, è stato disposto il trasporto d’urgenza (in codice rosso) all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.