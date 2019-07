Aveva un obbligo di dimora a Milano, ma si trovava a Varazze: arrestato

Varazze. Doveva rispettare un obbligo di dimora nel comune di Milano ed aveva il divieto di frequentare persone con precedenti penali. Ieri mattina, però, i carabinieri della stazione di Varazze hanno sorpreso un trentacinquenne, Luca H., all’interno del parcheggio per camper dell’ex campo “Pino Ferro” e per di più in compagnia di un pregiudicato. Così per l’uomo sono scattate le manette per il reato di violazione della misura di sorveglianza speciale emessa dal tribunale del capoluogo lombardo.

Dopo una notte in camera di sicurezza, questa mattina, il trentacinquenne è stato processato per direttissima in tribunale a Savona. In aula ha spiegato di essere venuto in Riviera perchè voleva raggiungere la fidanzata, con la quale aveva avuto una discussione, per avere un chiarimento. “Ho commesso uno sbaglio, ma volevo rientrare il prima possibile a Milano” ha precisato al giudice.

L’arresto di Luca H. è stato convalidato ed è tornato libero con un divieto di dimora in provincia di Savona. Vista la richiesta di termini a difesa il processo è stato rinviato al prossimo 3 ottobre.