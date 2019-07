Auto in sosta nella galleria paramassi dell’Aurelia Bis ad Albenga, rimosse dalla Polstrada

Albenga. Saranno rimosse dalla polizia stradale le auto parcheggiate irregolarmente lungo il tratto di Albenga dell’Aurelia Bis.

Nel corso del pomeriggio gli agenti hanno effettuato alcuni controlli di routine all’interno di alcune delle gallerie situate sul territorio ingauno della strada.

Gli operatori hanno riscontrato la presenza di numerosi mezzi in sosta all’interno della galleria paramassi posta prima della rotatoria in direzione ponente.

La sosta in questo punto è ovviamente vietata e perciò le infrazioni saranno verbalizzate ed i veicoli rimossi (qualora i loro proprietari non li spostino in autonomia).