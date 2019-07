Noli. Incidente stradale questa mattina sulla provinciale 8 nella frazione di Tosse, sulle alture tra Noli e Spotorno.

Secondo quanto appreso, intorno alle 7 e 30, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora in via di accertamento, ed è uscito di strada con la vettura finita in un fossato.

Foto 2 di 2



Immediato è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto di personale sanitario e vigili del fuoco: fortunatamente nessuna conseguenza per il guidatore, a parte il forte spavento.

I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero della vettura: per consentire l’intervento dei pompieri la strada provinciale è stata chiusa al traffico veicolare fino al termine delle operazioni.