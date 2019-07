Loano. Un denso fumo e un’auto completamente avvolta dalle fiamme: è la scena che si sono trovati di fronte i vigili del fuoco intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi a Loano, in viale Silvio Amico, vicino al campo sportivo.

Intorno alle 18 e 30 la vettura ha preso fuoco, per cause ancora in via di accertamento.

Immediato è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei pompieri e dei carabinieri della stazione loanese, che hanno transennato la via per consentire le operazioni di spegnimento del rogo.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, che hanno sprigionato una nuvola di fumo visibile anche a grande distanza.

Stando a quanto riferito ora la situazione è sotto controllo.

Una volta domato il rogo si cercherà di capire l’origine delle fiamme: non ci sono persone rimaste ferite o intossicate e l’incendio non ha coinvolto altri mezzi o cose nelle vicinanze.