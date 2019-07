Atletica: Boissano, 66^ edizione dei Campionati Nazionali Libertas

Sabato 29 e domenica 30 giugno 2019, si è svolta a Boissano la 66^ edizione dei Campionati Nazionali Libertas, organizzata dalle due società Atletica Run Finale Ligure, sezione della Polisportica del Finale e Atletica Arcobaleno Savona.

Nonostante il caldo soffocante la manifestazione riesce a scorrere velocemente e senza intoppi in entrambe le giornate, suscitando commenti positivi da parte di tutte le società partecipanti.

Per quanto riguarda i risultati ottenuti l’Atletica Run Finale Ligure vince il campionato delle categorie giovanili ragazzi e cadetti, si classifica seconda nella graduatoria del campionato esordienti e terza nella classifica assoluta.

Gli atleti partecipanti hanno reso onore alla maglia giallo rossa posizionandosi in molte specialità sui gradini più alti del podio.

Da citare principalmente:

– Margherita Accame: 1^ nel salto con l’asta con 2,80 m

– Jazmin Achucarro: 2^ nel lancio del martello con 24,38 m

– Damiano Di Crescenzo: 3° nei 300hs con 44″22

– Davide Di Crescenzo: 1° nei 60m con 8″59

– Shteto Enea: 2° nel getto del peso con 9,60 m

– Vigliani MarcoAurelio: 3° nell’alto con 1,30 m

– Bianco Adelaide: 2^ nei 50 m e nel salto in lungo

– Bologna Francesco: 2° nel lungo con 3,93 m

– Zucchino Asia: 3° nei 600 m con 1’58″24

– Ismaele Bertola: 3° nei 600 m con 1’47″93

– Vignaroli Filippo: 2° nei 60 m con 8″90

– Staffetta 4×50 esordienti maschili composta da Vigliani Raffaello, Bologna Francesco, Sereno Lorenzo, Badaloni Gabriele: vincono il titolo di campioni nazionali di categoria

– Staffetta 4×100 composta da Vigliani MarcoAurelio, Davide Di Crescenzo, Rubatti Andrea, Shteto Enea: vincono il titolo nazionale nella categoria ragazzi

– Staffetta 4×100 composta da Pasqualin Alessandro, Vignaroli Filippo, Bonechi Leonardo, Ismaele Bertola: conquistano il 3° posto nella categoria ragazzi

– Staffetta 4×100 composta da Damiano Di Crescenzo, Odasso Thèodore, Tambresoni Tommaso e Superchi Daniele: conquistano il 3° posto nella categoria cadetti.

– Infine, ottimi risultati anche per l’allenatrice ed il vice presidente dell’Atltica Run Finale, Martina Giordano e Federico Giotti che, in occasione dei Campionati Libertas, hanno vestito rispettivamente la maglia dell’Atletica Arcobaleno Savona e della Libertas Atletica Valdelsa, portando preziosi punti alle due società gemellate. Martina Giordano 1° class categoria Assoluti sui 100m (13″00) Federico Giotti 1° class categoria M35 nel disco (27,14) e nel giavellotto (35,32) stabilendo i suoi nuovi Personal Best.

Il presidente Marco Fregonese ed il vicepresidente Federico Giotti ci tengono a ringraziare tutti gli atleti ed allenatori per l’impegno costante, che ha permesso di raggiungere questi risultati”.