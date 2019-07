Associazione Giovani Alassio, nel direttivo entra Umberto Gandini

Alassio. Il Direttivo dell’Associazione Giovani Alassio si allarga: entra Umberto Gandini. Oltre ai nove ragazzi di Alassio, già presenti nel direttivo, fa il suo ingresso anche Umberto Gandini, un giovane sportivo e determinato, pronto a dare il proprio contributo per il progetto.

“Umberto è una persona molto stimata e apprezzata tra i giovani di qua – commenta il presidente Giacomo Aicardi – Siamo contenti e sicuri che ci darà una grossissima mano dal punto di vista organizzativo e dell’entusiasmo. Stiamo lavorando duramente in questo periodo per realizzare degli eventi che possano far divertire i giovani, sempre con uno sfondo di riflessione”.

“In linea con questa filosofia, stiamo organizzando un torneo di beach volley, accompagnato da musica, buon cibo e diversi intrattenimenti. Il tutto dovrebbe essere, secondo i nostri progetti, interamente plastic free; per sensibilizzare i ragazzi su un tema più che mai importante” conclude.