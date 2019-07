Arte Ginnastica torna dalle Finali Nazionali di Rimini con 5 titoli Nazionali e tantissime altre medaglie!

Si conclude così, per la nostra A.S.D. Arte Ginnastica, settore della Polisportiva del Finale A.S.D., dopo dieci giorni pieni di ginnastica e passione, il grande evento agonistico “Ginnastica in Festa 2019”, ovvero le Finali Nazionali Campionato Silver di Federazioni svoltesi a Rimini dal 21 al 30 giugno scorsi.

Nell’edizione precedente, dell’anno 2018, dopo soli due anni di attività l’Arte Ginnastica aveva chiuso con tantissime finali sfiorate e tre finali centrate.

Quest’anno, piene di orgoglio ed emozione, la società di ginnastica ritmica finalese conclude il Campionato Nazionale con la bellezza di

13 Finali Nazionali dalle quali sono tornate a casa con questi eccezionali risultati:

5 TITOLI NAZIONALI:

– Isabel Cancellara 1^ nel concorso generale AA (All Around), categoria LE anno 2010. La classifica AA è quella che si ottiene come classifica finale dopo essersi confrontate con tutti gli attrezzi. Da qui le prime 10 classificate per ciascun attrezzo vanno alle finali specifiche; Isabel Cancellara ha conquistato anche i seguenti tre titoli specifici:

– 1^ al corpo libero;

– 1^ alla palla;

– e 1^ alla fune;

– Il quinto oro è invece di Francesca Bruzzo al corpo libero livello LE, anno 2009.

2 MEDAGLIE D’ARGENTO:

– al corpo libero e alla fune per Letizia Zanolla, Livello E (LE), anno 2010;

2 MEDAGLIE DI BRONZO:

– ancora conquistate da Letizia Zanolla livello LE alla palla e nella classifica generale ;

3 medaglie di legno:

– due conquistate da Francesca Bruzzo al cerchio e nella classifica generale, livello LE, anno 2009;

– e una da Martina Tipoli al cerchio, livello LB, anno 2006;

1 quinto posto:

– di Martina Pesce al nastro, livello LD, anno 2005;

1 sesto posto:

– di Federica Baldini alla fune, livello LE anno, anno 2007;

1 nono posto:

– ancora di Francesca Bruzzo alla fune, livello LE, anno 2009;

1 dodicesimo posto di squadra:

– conquistato da Federica Baldini, Francesca Bruzzo e Sveva Fasolo, livello LC, categoria allieve, serie D.

Oltre a questi risultati, sono state tantissime le finali sfiorate per uno o due posti e tantissimi gli altri ottimi piazzamenti ottenuti dalle atlete dell’Arte Ginnastica, allenate dalle sorelle Andrea e Carlotta Violante, che si dicono SUPER ORGOGLIOSE delle loro ragazze! E quindi che dire, se non che l’impegno e il sacrificio ripagano sempre!

La polisportiva del Finale si congratula con tutte le sue ginnaste e le loro allenatrici!

Prossimo appuntamento settimana prossima, con il Master tenuto da Varvara Filiou l’8 ed il 9 luglio presso la Palestra di Via XXV Aprile a Finale Ligure, e poi, a seguire la Notte Baby il 20 luglio a FinalPia! Forza ragazze! Forza A.S.D. Arte Ginnastica!