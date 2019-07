Arrestato per violazione di domicilio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: dovrà restare ancora lontano dalla madre

Carcare. E’ stato processato per direttissima questa mattina in tribunale a Savona il diciottenne, P.C., che ieri è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Carcare, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Millesimo e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte, con le accuse di violazione di domicilio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il giovane era sottoposta alla misura della libertà vigilata per un’accusa di maltrattamenti nei confronti della madre e, per questo, aveva l’obbligo di domicilio a casa del padre. Nonostante il provvedimento cautelare, ieri, P.C. si è presentato a casa della madre che ha subito chiesto l’intervento dei militari. All’arrivo degli uomini dell’Arma, secondo l’accusa, il diciottenne ha reagito spintonandoli e rifiutandosi di allontanarsi dalla casa per seguirli in caserma. Nel tentativo di farlo uscire dall’abitazione, i carabinieri (erano presenti due pattuglie) sono anche stati colpiti rimediando lesioni poi giudicate guaribili in 5, 6, 7 e 8 giorni di prognosi.

A quel punto per il giovane, che è stato denunciato a piede libero anche per aver minacciato di morte i famigliari, sono scattare le manette.

Questa mattina in aula il ragazzo ha dato la sua versione dei fatti spiegando di non essere stato consapevole di non poter andare a casa della madre. Il giudice ha poi convalidato l’arresto applicando nei confronti dell’imputato un divieto di avvicinamento alla madre ed ai luoghi frequentati dalla donna.

Vista la richiesta di termini a difesa, il processo è stato rinviato al prossimo 19 settembre.