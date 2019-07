AC Andora, scuola calcio e settore giovanile: sancito un accordo di collaborazione con il Genoa

Andora. L’Area Calcio Andora Asd rende noto di aver sottoscritto un accordo triennale di collaborazione in ambito di scuola calcio e settore giovanile con la società Genoa Cricket and Football Club.

L’affiliazione al Genoa Future Football consente di stabilire una corsia preferenziale con la società di Serie A e di usufruire del know-how per l’apprendimento delle metodologie istituite e condivise all’interno della prima scuola calcio fondata in Italia, datata 1902.

“Si tratta di un’eccezionale occasione di crescita e miglioramento per i nostri giovani calciatori, tecnici e dirigenti – sottolinea il direttivo della società andorese -. Il Genoa è noto per l’eccellenza del suo settore giovanile e grazie ai suoi programmi di formazione, alla collaborazione e alla stretta sinergia con le società affiliate, l’AC Andora potrà offrire sempre più competenze e opportunità ai suoi tesserati. L’accordo di affiliazione non è un punto di arrivo per l’AC Andora, ma è l’inizio di un progetto di crescita e miglioramento che sarà costante nel tempo“.

“Un sodalizio che intende collaborare professionalmente e proficuamente con l’obiettivo di offrire maggiori opportunità e percorsi di carriera ai ragazzi del territorio” conclude.