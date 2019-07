Boissano. Si è conclusa con un grande successo organizzativo la 66ª edizione dei campionati nazionali promossi dal Centro Nazionale Sportivo Libertas presso l’impianto sportivo intercomunale di Boissano nell’ultimo, torrido, weekend di giugno.

Il professor Luigi Musacchia, presidente del Cns Libertas, il suo vice Renzo Bellomi ed il responsabile nazionale per il settore atletica Alessandro Alberti hanno condiviso apprezzamenti molto lusinghieri sia per l’impianto che per la gestione complessiva dell’evento. Esprimendo, oltre al ringraziamento agli enti pubblici (Fondazione Agostino De Mari e Comuni cui fa carico l’onere della gestione della struttura), anche la chiara intenzione di ulteriori opportunità di utilizzo dell’impianto per eventi a carattere nazionale.

Campionati Italiani Libertas









Le formazioni di casa Atletica Arcobaleno Savona (gestore dell’impianto) ed Atletica Run Finale Ligure (operativa presso l’impianto nell’ambito giovanile) oltre a garantire (con il supporto degli encomiabili volontari del Boissano Team) un’organizzazione impeccabile hanno recitato il ruolo dei protagonisti assoluti anche su pista e pedane.

Infatti, nelle classifiche per team, la formazione savonese del presidente Santino Berrino ha dominato nell’ambito assoluto, mentre nel contesto giovanile a primeggiare è stato il team finalese guidato dal presidente Marco Fregonese.

Tra i singoli citiamo i successi dei giovani Run Finale Davide Di Crescenzo (primo nei 60 ragazzi in 8″59) e Margherita Accame (per lei ottimo 2,80 nell’asta).

Passando al settore assoluto “spallate d’oro” nel giavellotto. Denis Canepa supera la barriera dei 65 metri, portando il personale a 65,03. Non è da meno Silvia Di Gioia che frantuma il muro dei 40 (40,87 la miglior misura) e si impone nella gara Allieve.

Luca Biancardi festeggia a suo modo la conclusione degli esami di maturità. Salta in macchina dopo gli orali, indossa le scarpe chiodate e mette lì un 100 con una fase lanciata da paura: 10″86 il crono che lo lancia verso un mese di luglio interessante.

Erano attesi e non hanno deluso i marciatori: splendida Arianna Pisano che chiude i 5 km in 26’54″75: non da meno il master 70 Ino Abbo che si aggiudica il titolo al passo di 32’59″94.

Belle notizie per l’Arcobaleno anche dalla pedana del salto in lungo assoluti, con una doppietta su misure d’eccellenza: si impone Lorenzo Zanona con 6,90, secondo è Michele Marchiori con 6,70. Doppietta nei lanci Allievi per Gabriele Viola, oro sia nel martello con 27, 56 che nel giavellotto con 31,35.

Nei 1500 successo tra le allieve per Aurora Tagliafico in 5’40″87, mentre tra gli assoluti Andrea Di Molfetta vince con margine in 4’17″67. Un ulteriore titolo nazionale se lo aggiudica Greta Ratto imponendosi nei 400 ostacoli Allieve in 1’14″14.

Clicca qui per consultare tutti i risultati.

Le classifiche per società:

Il podio dei team assoluti

Luca Biancardi sul podio

Il podio della classifica combinata

Il podio dei team giovanili

Il podio del santo in lungo maschile

Arianna Pisano sul podio