Andrea Walts, teatro, cinema e Finale sempre nel cuore

Per la prima volta dal 1172, il Castel Govone di Finalborgo ospita uno spettacolo teatrale, che vedrà muoversi tra le sue mura l’attore finalese Andrea Walts. “L’uomo nell’ombra”, prodotto dall’associazione “Centro Storico del Finale”, è interpretato e diretto da Andrea Walts e, prima ancora di andare in scena, sta già registrando un tale successo, con il sold out delle due date in calendario 23 e 24 luglio, che gli organizzatori stanno prendendo le prenotazioni per la terza serata, che potrebbe tenersi il 25 Luglio, se si arriva al numero minimo di 50 interessati.

Questo mi è stato confermato poche ore fa dallo stesso Andrea Walts, con cui ho fatto una bella chiacchierata al telefono.

“Per me è un grande onore poter portare il mio lavoro all’interno delle mura del Govone. Fin da bambino mi sono appassionato alla Storia del Finale, quando mia mamma mi portava alle rappresentazioni del Centro Storico. Ora che già da sei anni ne faccio parte, ho finalmente colto l’occasione di poter realizzare un piccolo sogno nel cassetto che ho sempre avuto! Ringrazio il rettore del CSF Maura Firpo per avermi coinvolto in questa avventura, delegandomi la direzione di un evento così importante per la storia del Govone. Questa vicenda la consideriamo “il nostro trono di spade” poiché ricca di colpi di scena e spietata come solo la storia sa essere”.

Ma veniamo alla storia: di cosa parla “L’uomo nell’ombra” ?

È una storia di guerra, di tradimenti e giochi di potere liberamente tratta dalla Storia del Finale. Il Castel Govone, impenetrabile roccaforte dei Del Carretto, durante la guerra contro Genova cadde inaspettatamente, dopo anni di tenace resistenza. All’interno delle sue mura infatti, un uomo, agendo nell’ombra, tradì la bandiera del Finale consegnando il Govone nelle mani del nemico.

“L’uomo nell’ombra” parla di quei giorni sanguinosi e delle persone che li hanno vissuti. In un’eterna guerra per l’onore, il potere e la gloria.

Lo spettatore, seguendo un percorso itinerante all’interno della storia narrata, si troverà a contatto diretto con le bellezze del maniero nella sua totalità, ma non solo, potrà quasi toccare con mano una “vera” battaglia tra le forze Genovesi e quelle del Marchesato.

Un folto cast, che conta la bellezza di tredici personaggi e venti comparse, in cui spiccano nei ruoli protagonisti Andrea Walts e Sara Zanobbio.

Sara Zanobbio, di padre finalese, vive a Milano ed è attrice della Civica Paolo Grassi di Milano e docente di recitazione presso il Teatro Sociale di Como. Andrea Walts, all’anagrafe Andrea Valsania, finalese DOC, è un attore e doppiatore con un curriculum di altissimo livello, che da cinque anni vive a Roma. Già doppiatore della serie “American horror Story”, ha appena finito di girare “I migliori anni” diretto da Gabriele Muccino, con un super cast, tra cui spiccano Pier Francesco Favino, Michela Ramazzotti, Claudio Santamaria e Kim Rossi Stuart.

Un film importante, la cui uscita è prevista nel 2020, che segna il suo debutto al cinema e di cui mi parla con più che fondato orgoglio “Sono arrivato a Roma cinque anni fa, con il mio zaino pieno di sogni, e sono molto felice di ciò che sono riuscito a fare, grazie anche al mio manager e al mio agente della “Media Vision Artists” di Londra, che credono in me dandomi grandi occasioni”.

Appena finite le riprese che lo riguardano ne “I migliori anni”, Andrea è tornato a Finale per occuparsi delle due pièce teatrali ambientate a Finalborgo che lo vedono impegnato in prima linea: “L’uomo nell’ombra”, in scena questa settimana, e “Lo strano caso del dott. Jekyll e Mr. Hyde”, il 6, 7 e 8 agosto.

Andrea mi ha fatto qualche anticipazione su “Lo strano caso del dott. Jekyll e Mr. Hyde” – “Si tratta di una pièce che ha comportato un grande lavoro. Da romanzo è stato riscritto da me, subendo un cambiamento radicale per essere portato in scena con uno stile completamente diverso. Sarà infatti una rappresentazione comica, brillante, che si svilupperà in uno spettacolo itinerante a Finalborgo, partendo da Palazzo Ricci e che vedrà impegnati tre attori e un musicista. Oltre al sottoscritto, si esibiranno anche Chiara Tessiore, attrice finalese dell’ASSEMBLEA TEATRO- Centro di produzione teatrale a Torino e insegnante di recitazione, e Sara Zanobbio, già presente ne “L’uomo nell’ombra”. Il resto è sorpresa!”.

Ma posso anticipare già io qualcosa in più per i curiosi: per ognuna delle tre serate di agosto gli attori si esibiranno 2 volte, con inizio alle ore 21 e alle ore 22,15.

Per informazioni più approfondite, attendiamo il comunicato stampa dedicato.

Intanto, godiamoci “L’uomo nell’ombra”, nella splendida cornice del Castel Govone a Finalborgo!

