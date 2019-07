Andora, Fabio Curto torna a guidare la squadra intercomunale di Protezione Civile

Andora. Gradito ritorno ad Andora dove, dopo l’avventura politica in supporto dell’attuale sindaco Mauro Demichelis, Fabio Curto ha deciso di “tornare alle origini”. Sarà nuovamente lui, infatti, a guidare la squadra intercomunale di Protezione Civile.

“Mi è stato chiesto dal direttivo, dai ragazzi e le ragazze presenti, ma anche da Alberto Petrucco, che ha ricoperto il ruolo in questi due mesi e che ringrazio. Ho preso tempo, ma alla fine la passione è forte e ho deciso di accettare”, ha spiegato lo stesso Curto.

“Ora l’obiettivo è migliorarci ulteriormente e diffondere ancora di più la cultura di Protezione Civile. Recentemente ho svolto un corso a Roma di 4 giorni nell’ambito della campagna del dipartimento ‘Io non rischio’ e sono riuscito a diventare formatore”.

“E proprio Andora, il prossimo 13 e 14 ottobre, sarà sede della campagna ‘Io non rischio’. A noi il compito di allestire la zona adibita all’evento: simuleremo il ‘rischio alluvione’. Un primo passo verso un altro grande obiettivo, che è quello di avvicinarsi ulteriormente alla cittadinanza, magari avviando dei veri e proprio corsi di ‘autoprotezione’. Più si è formati e informati e minori sono i rischi che si corrono: un cittadino informato è un cittadino ‘salvato’”.

“Inoltre, garantisco sin da ora, così come in passato, massima collaborazione e disponibilità al Comune, alla Regione Liguria e alle istituzioni in generale, ma anche agli organi di informazione per coinvolgere sempre più persone possibili nei nostri progetti”, ha concluso Curto.