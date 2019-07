Amatori Nuoto Savona : una festa diversa dal solito...

L’Amatori Nuoto Savona offre la possibilità di affittare, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18, sabato e domenica dalle 15 alle 19, parte della piscina per feste e compleanni. Feste in cui, grazie alla presenza di bagnini esperti, è garantito il divertimento di grandi e bambini in tutta sicurezza.

L’affitto parziale della piscina prevede l’utilizzo di 2 corsie, del gazebo e dell’area verde adiacente. Sono a disposizione frigorifero e congelatore a pozzetto per bibite e bevande.

Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria ai seguenti recapiti : 019 861296 – segreteria@amatorinuotosavona.it