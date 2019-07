Amatori Nuoto Savona : storie profumate di cloro

Nuotare è un po’ come librarsi nell’aria. È scivolare nell’acqua e sentirsi liberi. Nuotare è passione, ma per coltivare questa passione l’atleta deve sfidarsi continuamente per riuscire a migliorarsi, allenamento dopo allenamento.

Il nuoto insegna che per raggiungere un obiettivo ci vogliono determinazione, motivazione, caparbietà, costanza…

È uno sport fatto di grandi emozioni ma anche di sacrifici, di sogni che a volte si realizzano ad altre si infrangono, della forza e della determinazione di chi non si arrende.

E i nostri atleti, dai più grandi ai più piccoli, con i loro allenatori, lo sanno bene e certo non mancano loro queste qualità. La passione li spinge ad allenarsi già alle 6 del mattino in vasca da 50 metri per prepararsi alle finali estive in vasca lunga, per poi proseguire sempre verso il loro obiettivo.

Questa è la magia di uno sport straordinario chiamato nuoto.